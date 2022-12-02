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  • Michy Batshuayi soyunma odasında olanları anlattı! ''Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde açıkladı''
Spor

Michy Batshuayi soyunma odasında olanları anlattı! ''Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde açıkladı''

Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen Belçika'da Roberto Martinez istifa etti. Michy Batshuayi ise soyunma odasında yaşananları anlattı.

2 Aralık 2022 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Michy Batshuayi soyunma odasında olanları anlattı! ''Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde açıkladı''
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Belçika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki tek golünü atan Michy Batshuayi, erken vedayı değerlendirdi.

Batshuayi, "Birçok oyuncu soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Hiçbirimiz bu elenmeyi beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Ağlayan birçok oyuncu oldu. Sonuçta, bazı oyuncuların son Dünya Kupası deneyimiydi." dedi.

"Sonuçta bu Dünya Kupası, herhangi bir hazırlık maçı değil." diyen Batshuayi, "Her 4 yılda bir gerçekleşen turnuvada erkenden eleniyorsanız çok fazla pişmanlık olması normaldir" ifadelerini kullandı.

"MARTİNEZ AĞLIYORDU"

Roberto Martinez'in görevi bırakmasıyla ilgili gelen soruya Batshuayi, "Hepimiz çok şaşırdık. Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde açıkladı." dedi.

29 yaşındaki Fenerbahçeli golcü, "Belçika, şimdiden sonraki turnuvalar için harekete geçmeli. Ünümüzde Euro 2024 var ve vakit kaybetmeden o turnuvaya odaklanmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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