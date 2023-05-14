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Spor

Michy Batshuayi, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Trabzonspor'a özel olarak hazırlanıyor.

14 Mayıs 2023 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, Trabzonspor'a hazırlanıyor
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Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor maçında ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandı.

Hafta boyunca sıkı çalışan Belçikalı forvet formayı kaptı. Jesus'un ilk 11'de şans vereceği Batshuayi, bu sezon ligde 16 maçta forma giydi. 11 gol ve 1 asistle dikkat çekti.

Sezon başında transfer olmadan önce taraftar tarafından çokça eleştirilen Michy Batshuayi, Jorge Jesus ile birlikte olumlu bir performans sergilemişti.

Takım olarak son dönemde düşük bir performans gösteren Fenerbahçe'de sakatlığından bu yana forma giyemeyen Michy Batshuay, sarı lacivertlilerin en büyük eksiklerinden biriydi.

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