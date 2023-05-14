Michy Batshuayi, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor maçında ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandı.

Hafta boyunca sıkı çalışan Belçikalı forvet formayı kaptı. Jesus'un ilk 11'de şans vereceği Batshuayi, bu sezon ligde 16 maçta forma giydi. 11 gol ve 1 asistle dikkat çekti.

Sezon başında transfer olmadan önce taraftar tarafından çokça eleştirilen Michy Batshuayi, Jorge Jesus ile birlikte olumlu bir performans sergilemişti.

Takım olarak son dönemde düşük bir performans gösteren Fenerbahçe'de sakatlığından bu yana forma giyemeyen Michy Batshuay, sarı lacivertlilerin en büyük eksiklerinden biriydi.