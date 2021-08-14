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  • Michy Batshuayi transferinde önemli gelişme! İngilizler böyle duyurdu: Beşiktaş...
Spor

Michy Batshuayi transferinde önemli gelişme! İngilizler böyle duyurdu: Beşiktaş...

Süper Lig'in ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş forvet transferi arayışında Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi de karar kıldı. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir golcüyle mücadele etmek isteyen Beşiktaş hem Michy Batshuayi ile hem de Chelsea ile anlaşma sağladı.

Star.com.tr14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:40 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:45
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş forvet transferi arayışını Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile tamamlıyor. Michy Batshuayi ve Chelsea ile anlaşma sağlayan Beşiktaş oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

TAMMY ABRAHAM DA AYRILIYOR

Inter'den Lukaku'yu kadrosuna katan Chelsea bu sezon için Michy Batshuayi ve Tammy Abraham ile yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz medyasından Skysports'un haberine göre Abraham'ın 40 - 45 milyon euro arasında Roma'ya transfer olabileceği iddia edildi. Öte yandan Serie A takımlarından Atalanta ve İngiliz ekibi Arsenal de Abraham'la ilgileniyor.

LUKAKU TRANSFERİ BATSHUAYI'NİN CHELSEA HAYALLERİNİ YIKTI

Batshuayi'nin Chelsea'nin Inter'den Lukaku'yu 97.5 milyon sterlinlik gibi kulüp rekoru ile transfer ettikten sonra ayrılığı kesinleşti. Beşiktaş ile anlaşan Batshuayi yeni bir maceraya hazırlanıyor. Türkiye'de kariyerine devam edecek olan Belçikalı golcü siyah beyazlılarla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

2016 yılında Marsilya'dan 33 milyon sterline transfer olan Batshuayi, Crystal Palace, Valencia ve Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giymişti.

Star.com.tr

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