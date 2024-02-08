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Spor

Michy Batshuayi ülkesinde gündem oldu! ''Kendisini eleştirenlere cevap verdi''

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, ülkesinde gündem oldu. Gaziantep FK maçında attığı gollerle takımını bir üst tura taşıyan yıldız golcü için 'Tedesco'ya mesaj gönderdi' ifadeleri kullanıldı.

8 Şubat 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Michy Batshuayi ülkesinde gündem oldu! ''Kendisini eleştirenlere cevap verdi''
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin iki golü de Michy Batshuayi'den geldi.

Belçikalı futbolcu, bu golleriyle ülkesinde gündeme oturdu. Belçika basınında yer alan haberde, 30 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına çok iyi bir giriş yaptığı ve yılın başından bu yana 9 kez fileleri havalandırdığı hatırlatıldı.

Batshuayi için ayrıca, "Belçika Teknik Direktörü Tedesco'ya mesaj gönderdi ve kendisini eleştirenlere cevap verdi" sözleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 17 gol attı ve 3 asist yaptı.

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