Michy Batshuayi veda maçına çıkıyor

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a göndermeye hazırlandığı Michy Batshuayi, Twente karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

Maçın gidişatına göre oyuna girme ihtimali bulunan Belçikalı yıldızın, karşılaşmanın ardından Ada yolunu tutması bekleniyor.

6.5 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

Sarı-lacivertliler, Batshuayi için Premier Lig ekibiyle 6.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarını giydi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.