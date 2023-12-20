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Spor

Michy Batshuayi yeniden ilk 11'de

Bugün saat saat 17.00'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Edin Dzeko'nun yerine Michy Btshuayi'nin yeniden ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Sabah20 Aralık 2023 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Michy Batshuayi yeniden ilk 11'de
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye fırsat doğdu....

Edin Dzeko'nun ağrıları nedeniyle oynamayacağı Kayserispor maçında forma Michy Batshuayi'ye geçiyor. İstediği kadar şans bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı golcü, bugün ilk 11'de sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak.

Milli takımı ile EURO 2024'e gitme planları yapan 30 yaşındaki oyuncuyla teknik heyet de görüşerek oyun planıyla ilgili de bilgi verdi. Batshuayi, sahanın her yerinde olacak ve takım arkadaşlarına servislerde de bulunacak.

BATSHUAYI'NİN PERFORMANSI

Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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