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Spor

Michy Batshuayi yıllar sonra kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 10 yıl sonra kırmızı kart gördü.

7 Kasım 2022 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Michy Batshuayi yıllar sonra kırmızı kart gördü
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Süper Lig'de Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği maçın ikinci yarısında 10 kişi kaldı.

İlk yarının sonunda sarı kart gören Batshuayi, 48. dakikada Ziya Erdal'ın ayağına yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Belçikalı futbolcu yaklaşık 10 yıl sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Batshuayi bundan önceki son kırmızı kartı 2012-13 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege forması giyerken görmüştü.

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