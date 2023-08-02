İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,975
  • EURO
    29,6398
  • ALTIN
    1689.65
  • BIST100
    7208.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Michy Batshuayi, Zimbru karşısında coştu
Spor

Michy Batshuayi, Zimbru karşısında coştu

Fenerbahçe'nin başarılı santraforu Michy Batshuayi UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 3 dakika içerisinde 2 gol kaydederek adeta coştu.

Fanatik2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, Zimbru karşısında coştu
ABONE OL

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zimbru ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan aldığı Michy Batshuayi, karşılaşma sonunda gergindi ve taraftarların tezahüratlarına rağmen soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Yedek kaldığı için morali bozuk olduğu konuşulan Batshuayi, Zimbru deplasmanında ilk 11'de sahne aldı. Mücadelenin ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanan Belçikalı futbolcu, ikinci yarıda 3 dakika içerinde golleri sıraladı.

Tecrübeli futbolcu, 57. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan pasında ağları salladı. Bu golden 2 dakika sonra 59'da bu kez sağdan Samuel hareketlendi ve onun asistinde yıldız futbolcu golü atmakta hiç zorlanmadı.

66'DA YERİNİ SERDAR'A BIRAKTI

Farkın bir anda açılması sonra İsmail Kartal, yeni oyuncuları sahaya sürmek istedi. 29 yaşındaki forvet, 66. dakikada yedek kulübesine geldi ve onun yerine Serdar Dursun kalan bölümde forma giyme şansı buldu. Kartal da oyundan çıkarken, Batshuayi'yi tebrik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.