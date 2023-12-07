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Spor

Michy Batshuayi'den ayrılık kararı!

EURO 2024'te Belçika adına forma giymek isteyen Michy Batshuayi'nin ilk 11'de oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı ve Fenerbahçe yönetiminden gelen tekliflerin değerlendirilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Takvim7 Aralık 2023 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı!
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Sezon başında adı pek çok kulüple anılan ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi direkten dönen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile yollarının devre arasında ayrılacağı iddia edildi.

Edin Dzeko geldikten sonra ilk 11'e girmekte zorlanan Belçikalı forvetin, Sarı-Lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine gelen transfer tekliflerinin değerlendirilmesini talep ettiği belirtildi.

DÜZENLİ OYNAYACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR

30 yaşındaki futbolcunun adı Belçika ekiplerinden Club Brugge ve Antwerp ile sık sık anılıyor. Batshuayi'nin EURO 2024'te Belçika Milli Takımı kadrosunda yer almak istediği ve bunun için de düzenli oynayacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

9 milyon Euro değer biçilen Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kanarya'nın 1 yıl da opsiyon hakkı bulunuyor.

30 GOLE KATKI YAPTI

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 49 maçta görev aldı. Belçikalı golcü, 25 gol atarken, 5 de asist katkısı yaptı.

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