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Spor

Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara veda etti.

IHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon başında kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara veda etti.

Beşiktaş formasıyla toplamda 42 müsabakada 14 gol ve 5 asistlik katkıda bulunan 28 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Burada yaşadığım sıcak karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Siz beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum, siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu forma için elimden geleni yaptım ama olması gereken kadar gol atamamak çok zordu. Herkes için büyük hayal kırıklığı oldu"

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