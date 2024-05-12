İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Michy Batshuayi'den derbi sözleri!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Kayserispor galibiyetinden sonra görüşlerini aktardı.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:55 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'den derbi sözleri!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 3-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sezon çok fazla süre alamadığına değinen Batshuayi, "Herkesin iyi bildiği gibi çok fazla süre almadım bu sezon. Benim açımdan da zor. Ben çalışmaya devam ettim, takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada bana inandıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yapmaya devam ettim. Bana görev geldiğinde elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

"DERBİDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Derbide oynamak istediğini söyleyen Batshuayi, "Galatasaray derbisi çok önemli. Edin Dzeko da oynamak isteyecektir, ben de oynamak istiyorum. Herkes oynamak ister. Tek önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanması. Kimin oynayacağı yönündeki kararı İsmail Kartal verecek." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.