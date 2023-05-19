Michy Batshuayi'den dikkat çeken paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Michy Batshuayi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Belçikalı forvet, "Tüm gün Fener, her gün Fener" ifadelerini kullandı.

SAKATLIKTAN ÇOK İYİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında da gol atmayı başardı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Bitexen Giresunspor karşısında takımının tek golünü bulmuştu.

Trabzonspor karşısında da 11. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, takıma katıldıktan sonra ilk 11 çıktığı iki maçta da gol buldu.

29 yaşındaki santrfor, ligdeki 12. golünü kaydetti.

"TARAFTARIMIZ HARİKAYDI"

Michy Batshuayi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Skor perdesini açan isim olan Belçikalı forvet, sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayarak başladı. "Öncelikle yarın 19 Mayıs. Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan tecrübeli isim, taraftarlarının gücünü hissettiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını sahada ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi. Bizler açısından özgüvenimizi arttırmak açısından bana göre olumlu bir netice oldu. Sonraki maçlar için bizler açısından büyük bir özgüven oluşturdu bu galibiyet. Neticeden dolayı mutluyuz."

"Uzun zamandır saha içerisinde çok daha güçlü olabilecekken, çok daha güçlü yanımızı gösterebilecekken, önceki maçlarda gösterememiştik. Dolayısıyla bugün hem teknik hem taktik hem de mücadele anlamında iyi bir oyun ortaya koyduk kolektif olarak. Bizim açımızdan önemli bir netice. Özgüvenli bir şekilde maçımızı oynadık. Taraftarlarımız da bugün

harikaydı. Onların gücünü de hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz."