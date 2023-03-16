Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında sahasında Sevilla'yı ağırladı.

Sevilla'nın kullandığı korner sonrası hızlı hücum şansı yakalayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bir anda adelesini tutmaya başladı ve yere yığıldı.

16. dakikada kendisini yere bırakan Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna girdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarını tutamayan Michy Batshuayi, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıkan Michy Batshuayi, toplam 1330 dakika süre aldı. 29 yaşındaki Belçikalı golcü, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 1 asistle skora etki etti.