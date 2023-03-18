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Spor

Michy Batshuayi'den kötü haber! Fenerbahçe son durumunu açıkladı

Fenerbahçe'de Sevilla karşılaşmasında sakatlanarak oyundan ayrılan Michy Batshuayi'nin durumu hakkında sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

18 Mart 2023 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'den kötü haber! Fenerbahçe son durumunu açıkladı
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Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi.

Sevilla karşılaşmasının ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır."

GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Sevilla ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlık yaşayan Batshuayi, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

BU SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 15 kez gol sevinci yaşadı.

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