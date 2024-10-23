UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray bugün İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde UEFA TV'ye verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımın golcüsü Michy Batshuayi, "Çok iyi bir takımımız var, bu yüzden hedefimiz mümkün olduğunca ileri gitmek. Diğer takımlar gibi biz de zorlukları severiz. Ne yapabileceğimizi görmek, iyi takımlarla rekabet etmek istiyoruz ve bu rekabeti kazanmak için çalışıyoruz." dedi.

Galatasaray'a transfer sürecini ve Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi aktaran Batshuayi, "İlginç olan şu, 3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi. Bir antrenörün 3 ya da 4 sezon bir oyuncuyu araması alışıldık bir durum değildir. Kendime bunun için doğru zaman olduğunu söyledim ve kararımdam pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli golcü ayrıca, "Taraftarlar ve stadyum beni çok şaşırttı. Atmosferin farkındaydım ama Galatasaray forması giyince nasıl bir şey olduğunu daha iyi anladım." açıklamasında bulundu.

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Michy Batshuayi 4 gol atarken 2 asist kaydetti.