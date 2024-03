Michy Batshuayi'den parmak ısırtan performans

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi'nin istatistikleri parmak ısırttı.

Batshuayi, Süper Lig'de 8 kez ağları sarstı. Tecrübeli oyuncu, toplam gol sayısında belki ilk sıralarda değil. Ancak ligde, oynadığı süreye kıyasla Batshuayi'den daha iyi bir golcü yok. Hatta yanına yaklaşabilen bile olmadı!

HER 52,5 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Belçikalı yıldız, sahada kaldığı her 52.5 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Bu alanda kendisine en yakın isim, 98 dakikada 1 ağları sarsan takım arkadaşı Cengiz Ünder. Krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko her 125 dakikada, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ise her 137 dakikada bir fileleri sarsabildi.

34 RESMİ MAÇ, 20 GOL

Sarı lacivertliler'de Dzeko ve Tadic'in penaltı vuruşlarındaki başarısızlığı sonrası bu görev Batshuayi'ye kaldı. Yıldız futbolcu, ligde 3 golünü beyaz noktadan kaydederken, Kasımpaşa maçında ise penaltıyı kaçırdı ancak dönen topu ağlara göndermeyi başardı. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ayrıca Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar kez fileleri sarstı. Batshuayi, 34 resmi maçta 20 gole ulaştı.