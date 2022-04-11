Michy Batshuayi'nin gözü gol krallığında

Bu sezon kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynarken, taraftarların da gönlünü almayı başardı.

Gol sayısını 14'e yükselten ve krallık yarışında 15 gollü El Kaabi'yi takip eden Batshuayi, ligin son haftalarında siyah-beyazlıların en önemli kozlarından birisi olacak.

Valerien Ismael'in gelmesiyle birlikte orta sahaya top almak için daha az gelen ve hücumda rakibi daha çok rahatsız eden Batshuayi, krallık yarışında da farkı kapatarak gözünü zirveye dikti.