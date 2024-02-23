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Spor

Michy Batshuayi'ye Avrupa'dan 6 teklif birden

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Michy Batshuayi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Yetenekli futbolcuya 6 kulüp birden talip oldu.

Takvim23 Şubat 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'ye Avrupa'dan 6 teklif birden
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen çift taraflı olarak opsiyon hakkı bulunan Michy Batshuayi ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe ve 6 Avrupa kulübünün Batshuayi'ye teklif yaptığı öğrenildi. Batshuayi ile İngiltere, Almanya ve Belçika liginden takımların ilgilendiği ifade edildi.

Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Belçikalı santrforun bu tekliflerden hiçbirine yanıt vermediği ve EURO 2024'ü beklediği belirtildi.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI

Batshuayi bu sezon bir ara takımdan ayrılması gündeme gelmiş ancak gösterdiği performans sonrasında Fenerbahçe'nin gözdeleri arasına girmeyi başarmıştı. 30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve 1193 dakika sahada kaldı. 17 kez fileleri havalandıran Belçikalı yıldız 2 de asiste imza attı.

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