Michy Batshuayi'ye Fransa'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde birkaç transfer gerçekleşmesi beklenirken, satış listesinde olmayan isimlerden Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

LILLE DE TALİP OLDU

Lens, Everton, Atalanta ve Salernitana'nın ardından şimdi de Fransız ekibi Lille, tecrübeli golcüyü listesine aldı.

11 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Lille, "Batsman" için 11 milyon euro'luk bütçe ayırdı. Fenerbahçe ise 15 milyon euro talep ediyor.

Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı. Belçikalı santrfor, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 22 gole direkt katkıda bulundu.