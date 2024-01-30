Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldızlarına da teklifler yağıyor. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Michy Batshuayi için son teklif İngiltere'den geldi.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı santrfor için sarı-lacivertli kulübe 6 milyon Euro önerdi. Fenerli kurmaylar gelen bu teklifi geri çevirirken kapıyı 10 milyon Euro'dan açtıklarını İngiliz kulübüne iletti. Crystal Palacelı yetkililer de düşünmek için birkaç gün süre istedi.

ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ VAR

Yıldız golcü Batshuayi için yaklaşık 4 gün önce aynı teklif Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'den de gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Belçika Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılan Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 14 gol atarken 2 de asist yaptı.