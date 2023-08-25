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Spor

Michy Batshuayi'ye Nottingham Forest kancası

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi.

25 Ağustos 2023 Cuma 20:54 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'ye Nottingham Forest kancası
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor.

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euro'luk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.

BEKLENTİ 10-12 MİLYON EURO

Haberde; Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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