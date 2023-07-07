Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif

Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için sarı-lacivertlilere 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK

Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.