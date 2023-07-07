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Spor

Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif

Bir Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Michy Batshuayi için 7.5 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

7 Temmuz 2023 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif
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Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için sarı-lacivertlilere 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK

Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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