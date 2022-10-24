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Spor

Middlesbrough'da Michael Carrick dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Michael Carrick, Championship ekiplerinden Middlesbrough'un yeni teknik direktörü oldu.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Middlesbrough'da Michael Carrick dönemi
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İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough, teknik direktörlük görevine eski Manchester Unitedlı futbolcu Michael Carrick'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine ekimin ilk günlerinde son verilen Chris Wilder'dan boşalan teknik direktörlüğe 41 yaşındaki Carrick'in getirileceği belirtildi.

Middlesbrough, bu sezon 16 lig maçında topladığı 17 puanla 21. sırada bulunuyor ve kümede kalmak için mücadele ediyor.

Futbolculuğu döneminde 2006-2018 yılları arasında formasını giydiği Manchester United'ı, 2021'de geçici olarak çalıştıran İngiliz Carrick, teknik direktörlük kariyerinde ilk ciddi sınavını Middlesbrough takımıyla verecek.

  • Michael Carrick
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