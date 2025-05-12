İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7717
  • EURO
    43,0534
  • ALTIN
    4028.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miguel Cardoso, Kayserispor'u zafere taşıdı
Spor

Miguel Cardoso, Kayserispor'u zafere taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti 12, 29 ve 63. (P) dakikada attığı gollerle Miguel Cardoso getirdi.

Haber Merkezi12 Mayıs 2025 Pazartesi 22:09 - Güncelleme:
Miguel Cardoso, Kayserispor'u zafere taşıdı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti 12, 29 ve 63. (P) dakikada attığı gollerle Miguel Cardoso getirdi.

Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Kayserispor, 44 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti. 43 puanda kalan Antalyaspor ise 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kayserispor, deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.