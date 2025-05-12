Miguel Cardoso, Kayserispor'u zafere taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti 12, 29 ve 63. (P) dakikada attığı gollerle Miguel Cardoso getirdi.

Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Kayserispor, 44 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti. 43 puanda kalan Antalyaspor ise 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kayserispor, deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.