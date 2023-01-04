Miguel Crespo bavulunu topladı, gidiyor! Transferde rakam bile belli oldu

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo'nun talipleri bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda adı Napoli ile de gündeme gelen Miguel Crespo için La Liga ekiplerinden Sevilla, transferi bitirmek için harekete geçti.

MIGUEL CRESPO'NUN TALİPLERİ BİTMİYOR

2021'in yazında Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla değerine değer kattı. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus'un da vazgeçilmezlerinden olan Portekizli oyuncunun adı Napoli ve Atletico Madrid ile anıldı.

SEVILLA, MIGUEL CRESPO'YU İSTİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga takımlarından Sevilla, Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi Fenerbahçe'nin 15 milyon euro beklediği Portekizli oyuncunun transferini 12 milyon euro ile bitirmek istiyor. Taraflar arasında görüşmelerde sona gelindi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miguel Crespo, bu sezon 23 resmi maçta forma giydi ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1465 dakika süre alan 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 3 asistle skora etki etti.