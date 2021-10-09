Miguel Crespo: Ben aslında 8 numarayım

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:42 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:42

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Trabzonspor ile oynanacak lig maçının zor olacağını ancak 3 puanı istediklerini söyledi.

Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Crespo, "Çok önemli bir maç. Zor olacağını biliyoruz ama bizim de kalitemiz var. Onlar için de kolay olmayacak. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk baskısının etkisiyle ilgili sorulan bir soruya Crespo, "Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum Bu baskı daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün daha fazla çalışıp bu kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." diye cevap verdi.

Maç oynadıkça performansının daha da artacağını kaydeden Portekizli futbolcu, "Henüz yeni geldim. Hocanın benden neler istediğini anlamaya çalışıyorum. Performansım maç maç daha da artacaktır. Takıma nasıl yardımcı olacağımı anlamaya çalışıyorum. Kendimi oynadıkça bulacağım. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama daha iyisini yapabilirim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Burada oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi bir taraftar kitlemiz var. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli futbolcularla konuşmadığını kaydeden Crespo, "Transferim çok çabuk gerçekleşti. Pereira'nın ilgisini duyunca gurur duydum. Kendisi büyük bir hoca. Gelişimim için yardımcı oluyor. Bu kulüpte oynadığım için ve hocamızla çalıştığım için çok mutluyum. Çok iyi çalışıyoruz. Hocamızın isteklerini yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyi takım olmaya, birlik olmaya çalışıyoruz. Zor bir ligdeyiz, iyi çalışıp iyi sonuçlar almaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kendini orta sahanın 8 numaralı pozisyonunda daha rahat hissettiğini söyleyen Crespo, "Ben aslında 8 numarayım. Takıma ofansta ve defansta yardım etmek istiyorum. İki ceza sahası arasında koşarak takıma yardımcı olmak istiyorum. Kendimi iyi hissettiğim pozisyon 8 numara." dedi.

Milli takım hedefi de olduğunu aktaran Miguel Crespo, "Kariyerimi geliştirmek için buraya geldim. Milli takım da kariyer hedeflerimden biri. Burada çok çalışıp milli takım hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.