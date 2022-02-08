Miguel Crespo: Bir hedefi daha elimizden kaçırdık

8 Şubat 2022 Salı 23:18 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:18

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bir hedeften daha koptuklarını vurgulayan Portekizli futbolcu, "Bir hedefi daha elimizden kaçırdık. Gerçekten çok üzgünüz. Şu anda yapmamız gereken şey, geleceği düşünmek. Durumu tersine çevirmek için biz oyuncuların karakter koyması gerekiyor." dedi.

Daha çok çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Crespo, "Pek çok pozisyona girdik ama kaybettik. Özgüvenin de bitiricilikte etkisi oluyor. İyi bir dönemden geçmediğimiz için bu durumlar bizi etkiliyor. Daha fazla çalışmalıyız. Bu durumu artık tersine çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.