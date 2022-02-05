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Spor

Miguel Crespo: Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe'de Miguel Crespo, maçına ardından açıklamalarda bulundu.

5 Şubat 2022 Cumartesi 21:55 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 21:55
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Fenerbahçeli Miguel Crespo, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Miguel Crespo, "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.

Miguel Crespo ayrıca, "Tarafarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.

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