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Spor

Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

5 Eylül 2021 Pazar 18:19 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 18:19
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Fenerbahçe 'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Portekizli orta saha Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves ve Merelinense kulüplerinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, piyasa değeri 600 bin Euro olarak yer alıyor. Portekiz Ligi'nde bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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