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Spor

Miguel Crespo veda etti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Bonservisini Fenerbahçe'de bulunduran ve Rayo Vallecona'da kiralık olarak forma giyen Miguel Crespo, İspanyol ekibine veda etti.

14 Haziran 2024 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Miguel Crespo veda etti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin devre arasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanya ekibine veda mesajı yayınladı.

Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo şu paylaşımı yaptı:

"Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi!"

Rayo Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu.

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