Miguel Crespo için ayrılık vakti! Teklif geldi: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de Willian Arao'nun transferi sonrası forma şansı azalan Miguel Crespo, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sporting'in talip olduğu Miguel Crespo için sarı-lacivertliler en az 10 milyon euro bekliyor.

MIGUEL CRESPO AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Willian Arao'nun kadroya katılmasıyla Miguel Crespo'nun forma şansı azaldı. Portekizli oyuncu sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakıyor.

SPORTING TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin orta sahasının vazgeçilmez ismi olan ve performansıyla beğeni toplayan Miguel Crespo'ya Sporting talip oldu. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini reddettiği öğrenilen Portekiz ekibi yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Fenerbahçe, 2021'in yazında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Miguel Crespo için en az 10 milyon euro bekliyor.

MIGUEL CRESPO'NUN PERFORMANSI

Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.