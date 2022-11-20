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Spor

Miguel Crespo için harekete geçildi! Menajeri davet edildi...

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Birçok dev kulüpten teklif alan Crespo ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

Takvim20 Kasım 2022 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Miguel Crespo için harekete geçildi! Menajeri davet edildi...
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Fenerbahçe'nin orta sahadaki büyük kozu Miguel Crespo için önümüzdek hafta kritik bir zirve yapılacak. Crespo'nun menajeri Domingos Lopes İstanbul'a davet edildi.

İSPANYA, FRANSA VE ALMANYA'DAN TALİP VAR

Avrupa'nn birçok kulübünün yakin takibinde olan Crespo için gelen tekliflerin tamami masaya yatirilacaği gibi oyuncunun 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin uzatilmast için de görüşülecek. Crespo'ya İspanya, Fransa ve Almanya'dan ciddi tekliflerin geldiği biliniyor. Özellikle geçtigimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid ile Sevilla oyuncu için teklifte bulunmuştu. Crespo için teklifler 8 milyon euroya kadar yükselse de Sarl-Lacivertli kurmaylar transfere onay vermemişti.

KAPIYI 15'TEN AÇACAK

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo'yu ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmüyor. Tüm teklifle sezon sonunda değerlendirmeye alınacak. Yine gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo için kapiyi 15 milyon eurodan açacak. Ancak öncelikle Crespo'nun 2024te sona erecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatilma: hedefleniyor.

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