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Spor

Miguel Crespo için yeni talip

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo için girişimde bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

5 Eylül 2023 Salı 11:38 - Güncelleme:
Miguel Crespo için yeni talip
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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda kadroya pek çok isim dahil olurken takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisinin de Miguel Crespo olduğu biliniyor.

SÜRPRİZ TALİP

Avrupa'daki transfer dönemi boyunca takımdan ayrılacağı iddia edilen Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı.

TEMASLARA BAŞLANDI

Antalyaspor, Portekizli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Akdeniz ekibi, Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.

GENOA İLE ANILIYORDU

8 milyon Euro değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süre boyunca Genoa ile anılmıştı. Bu anlamda futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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