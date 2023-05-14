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Spor

Miguel Crespo, İspanya yolcusu! Resmen istiyorlar...

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'ya İspanya'dan talip çıktı. Başarılı oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

14 Mayıs 2023 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Miguel Crespo, İspanya yolcusu! Resmen istiyorlar...
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Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İSPANYA'DAN TALİPLER VAR

Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

15 MİLYON EURO

LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, kontratı 2024'te bitecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalacakları öğrenildi. Crespo için Fener'in yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.

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