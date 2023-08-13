Miguel Crespo, kadroya alınmadı!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Miguel Crespo, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geleceği maçta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Miguel Crespo, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.
İsmail Kartal'ın bu tercihi oyuncunun takımdan ayrılacağı yönünde yorumlandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna girecek olan Crespo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 64 karşılaşmada 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.