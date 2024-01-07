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Spor

Miguel Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, 'Biz sadece kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Galatasaray'ın ne yaptığına bakmıyoruz. Biz kendi performansımızı olabildiğince en yukarı çekmeye çalışıyoruz' dedi.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 19:27 - Güncelleme:
Miguel Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Miguel Crespo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarına vurgu yapan Crespo, "Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz maçı kazanmaktı bunu da başardık, iyi bir performans sergiledik. 5 gol attık, yıla iyi bir başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"SÜPER KUPA FİNALİNİ KAZANMAK İÇİN OYNAYACAKTIK"

Ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Crespo, "O maçın oynanmasını tercih ederdik. Eğer oynansaydı kazanmak için oynayacaktık. Fakat bizim dışımızda gelişen olaylar sebebiyle maalesef o maç oynanmadı. Şimdi önümüzde lig maçlarına odaklanacağız. Süper Kupa oynanacağı zaman o maçı konuşuyor oluruz" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIMIZI KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLUYORUZ"

Galatasaray ile olan çekişmeli zirve yarışı hakkında ise başarılı orta saha, "Sezonun bu şekilde çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ama bizim yapmamız gereken çok basit; kendi maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Biz sadece kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Galatasaray'ın ne yaptığına bakmıyoruz. Biz kendi performansımızı olabildiğince en yukarı çekmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"CENGİZ'İN BU KALİTESİ VE POTANSİYELİ VAR"

Crespo, müsabakada 4 gole imza atan Cengiz Ünder'in performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle onun için çok mutluyum. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün de harika bir performans sergiledi: 4 gol attı, bu şekilde devam edeceğine umuyorum. Onun bu kalitesi ve potansiyeli var. Onun adına çok mutluyum."

"FRED'İN SAHADA OLMASI ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Sarı-lacivertlilerde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred ve forma rekabetiyle ilgili Crespo, "Benim üzerimde herhangi baskı oluşturmuyor. Ben hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Fred çok yüksek bir kalite. Onun sahada olması bizim için önemli bir değer. Sahada olan her oyuncu elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli şey, Fenerbahçe'nin kazanarak yoluna devam etmesi" diyerek sözlerini noktaladı.

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