Miguel Crespo: Önce Kayserispor sonra derbi

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçın önemine dikkat çeken Crespo, "Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Son dönemde oynadığımız zorlu maçları kazandık. Bugün de farklı bir zorlu maça çıkacağız. Kendi kalitemizi biliyoruz. İstediğimiz şey bugün 3 puanla ayrılmak." dedi.

"ÖNCE KAYSERİ SONRA DERBİ"

Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında konuşan Portekizli oyuncu, "Bizim en başından beri hedefimiz grubu birinci sırada tamamlayıp gruptan çıkmaktı. Bunu da başardık. Bu maçtan sonra derbiyi düşünmeye başlayacağız ama şu anda odağımız Kayserispor maçı." sözlerini sarf etti.

Son olarak takımdaki rotasyonu değerlendiren Crespo, "Takım içerisindeki rekabetin, takım için iyi olduğunu düşünüyorum. En önemlisi sahada kim olursa olsun Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini yapması. Bizler için en önemli şey Fenerbahçe'nin kazanarak devam etmesi." ifadelerini kullandı.