Miguel Crespo performansıyla alkış topladı

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo, son günlerdeki performansıyla yüzleri güldürdü.

Portekizli futbolcu bu sezon form düşüklüğü yaşayan isimlerden biriydi. Ancak Miguel Crespo, 11'de Fred'le birlikte oynadığı son 2 lig maçında performansını fazlasıyla artırdı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 65 dakika görev yaptığı Sivasspor mücadelesinde yüzde 95 pas isabeti yakaladı.

Crespo, Beşiktaş derbisinde 90 dakika oynadı, 80 kez topla buluştu, 57 pas denemesinin 44'ünde başarılı oldu, 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, 5 top kaptı ve 2 şut pası verdi.