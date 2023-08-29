Miguel Crespo, Serie A yolcusu

Miguel Crespo 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Genoa'ya transfer oluyor.



Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştığı belirtildi.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Genoa kulübünün 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.