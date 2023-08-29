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Spor

Miguel Crespo, Serie A yolcusu

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Serie A takımı Genoa ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

29 Ağustos 2023 Salı 01:36 - Güncelleme:
Miguel Crespo, Serie A yolcusu
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Miguel Crespo 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Genoa'ya transfer oluyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştığı belirtildi.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Genoa kulübünün 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

  • Miguel Crespo
  • Portekizli orta saha
  • Genoa

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