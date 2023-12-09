İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miguel Crespo'dan derbi sonrası Galatasaray yorumu!
Spor

Miguel Crespo'dan derbi sonrası Galatasaray yorumu!

Fenerbahçeli oyuncu Miguel Crespo, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli orta saha, şampiyonluk yarışına değinirken Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu dile getirdi.

9 Aralık 2023 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Miguel Crespo'dan derbi sonrası Galatasaray yorumu!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Crespo, "Çok mutluyum, hem kendi adıma hem takım adına. Harika bir performans sergiledik. Adil bir sonuç oldu. Hak ettiğimizi aldık. Kendi kalitemizi biliyorduk. Danimarka'daki maç kazaydı. Bu tarz kazalar, büyük takımların başına gelir. Önemli olan reaksiyondur. Biz de Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında bunu gösterdik." dedi.

"BEN DEĞİL FENERBAHÇE ÖNEMLİ"

Oynama süresine değinen Crespo, "Sezon başında çok fazla süre almıyordum. Ben fırsatı bekledim, çalışmalarımı sürdürdüm. Hem kendime hem de çalışmaya inanıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Kimin oynadığının önemi yok, her zaman en önemlisi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DA İYİ TAKIM"

Son olarak şampiyonluk yarışına değinen Crespo, "Dengeli bir şampiyonluk yarışı oluyor. Galatasaray da çok iyi takım. Bu şekilde devam edecektir. Biz kendi çalışmalarımıza, kalitelerimize inanıyoruz. Başaracağımızı biliyoruz. Şampiyonluğu istiyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.