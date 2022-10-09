Miguel Crespo'dan milli takım açıklaması: Güzel bir hayal

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 5-4 sona eren Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Crespo, "Bizler açısında zor bir maçtı. Temennimiz 3 puan almak üzerineydi. Bu amaçla, bu istekle oynayınca istediğiniz neticeyi alabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum." dedi.

Alanyaspor maçındakine benzer bir gol attığı hatırlatılan Portekizli futbolcu, "Benzer gol olabilir. O aksiyonda Joao Pedro ve Valencia koşularla bana alan yarattılar. Ben de kaleyi gördüğüm anda şut atmayı tercih ettim. Takıma katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.

Milli takım için soru yöneltilen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben elimden gelenin en iyisini her zaman ortaya koymaya çalışıyorum. İsmail ile birlikte güzel bir uyum yakaladığımızı söyleyebilirim. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde, çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Kendi adıma sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli Takım sorusuna gelecek olursak, performansımın en iyisini ortaya koymak istiyorum. Portekiz'de de oldukça iyi seviyede oyuncular var. Güzel bir hayal. Çalışmalarımı sürdürüp, Portekiz'de oynayabilmek adına çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Crespo son olarak, "4 gol attı rakip, ama bizim açımızdan önemli olan galip gelmek adına 5 gol atmaktı. Biz de onu yaptığımız için mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.