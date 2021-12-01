Miguel Crespo'dan şaşırtan istatistikler

Fanatik 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:36

Miguel Crespo, Fenerbahçe macerasına pek de iyi başlayamadı. "Bu takımın seviyesinde değil" yorumlarının yapılması için sadece birkaç maçta görev yapması yetti. Ancak 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü atması, işleri değiştirdi. 'Gerçek Fenerbahçeli' olarak tarihe geçen Crespo, Göztepe maçında ise performansını bir üst seviyeye taşıdı. Portekizli futbolcu, Gustavo'nun yokluğunda orta sahada adeta tek başına takımını ayakta tuttu. 90 dakikanın bitiminde 25 yaşındaki futbolcunun ulaştığı istatistikler adeta göz kamaştırdı.

MÜTHİŞ RAKAMLAR

Crespo, İzmir deplasmanında rakipleriyle tam 18 ikili mücadeleye girdi! Daha çarpıcı olanı ise bunların tam 15'ini kazanmış olması... Portekizli futbolcu ayrıca 3 hava topu mücadelesinin 2'sinde başarılıydı. 25 yaşındaki oyuncu, top kapma istatistiğinde de inanılmaz rakamlara ulaştı. Miguel Crespo, 4'ü rakipten, 6'sı ise sahipsiz olmak üzere tam 10 top kaptı! Yetmedi, başarılı futbolcu 5 pas arası yaparken, 3 de atak uzaklaştırdı. Crespo ayrıca karşılaşmayı yüzde 83.3 pas isabetiyle tamamladı.