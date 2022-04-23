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Spor

Miguel Crespo'nun ayağı alçıya alındı

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun ambulansla kaldırıldığı hastanede sağ ayağı alçıya alındı. Crespo hastane sonrası takım otobüsü ile koltuk değnekleri yardımıyla Trabzon Havalimanına geldi.

DHA23 Nisan 2022 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
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Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografi çekilen oyuncunun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Sağ ayağı alçıya alınan oyuncu takım otobüsü ile Trabzon Havalimanı'na geldi. Oyuncu koltuk değnekleri yardımıyla yürüyerek Dış Hatlar Terminali'nden geçerek takım arkadaşları ile uçağa bindi.

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