Miguel Crespo'nun dünyası başına yıkıldı! Her şey alt üst oldu

Fenerbahçe'de Miguel Crespo son haftalardaki kötü performansıyla eleştirilerin hedefi olan isimlerden biriydi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Miguel Crespo için kararını verdi.

MIGUEL CRESPO, FENERBAHÇE'DE DEĞERİNE DEĞER KATTI

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde 2021'in yazında Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon euroya yükseldi.

PERFORMANSINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dünya Kupası için verilen aradan sonra performansında düşüş gözlemlenen Miguel Crespo, sarı-lacivertlilerde eleştirilen isimlerin başında geldi. Portekizli oyuncu, özellikle son oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında adeta dibe vurdu ve ikinci yarının başında oyundan alındı.

JORGE JESUS'TAN MIGUEL CRESPO KARARI

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Miguel Crespo için kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı, performansından memnun olmadığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bunların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1663 dakika sahada kalan Portekizli oyuncu, 2 gol ve 3 asistle skora etki etti.