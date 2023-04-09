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Spor

Miguel Crespo'nun dünyası başına yıkıldı! Jorge Jesus gözünün yaşına bile bakmadı

Miguel Crespo için son haftalarda Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftalarda formundaki düşüş göze çarpan Miguel Crespo'nun gözünün yaşına bakmadı. İşte detaylar...

9 Nisan 2023 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Miguel Crespo'nun dünyası başına yıkıldı! Jorge Jesus gözünün yaşına bile bakmadı
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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun son haftalardaki performansı dikkat çekti. Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerde formsuzluğuyla eleştirilerin hedefi olan Miguel Crespo'yu yedek kulübesine çekti.

MIGUEL CRESPO SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Fenerbahçe'de en çok beğenilen isimlerden biri de Miguel Crespo oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

FORMSUZLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertlilerde son haftalarda Miguel Crespo, performansındaki düşüşle göze çarptı. Sahada kayıplara karışan Portekizli orta saha oyuncusu, eleştirilerin hedefi oldu ve sık sık sosyal medyada da gündem oldu.

JORGE JESUS CEZASINI KESTİ

Jorge Jesus, formundaki düşüşle dikkat çeken Miguel Crespo'yu ligde oynanan son 2 maçta yedek kulübesine çekti ve süre vermedi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile karşılaşılan maça da yedek kulübesinde başlayan Portekizli oyuncu, ikinci yarının başında oyuna alındı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1871 dakika süre alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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