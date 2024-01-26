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Spor

Miguel Crespo'nun talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Başarılı orta saha için İspanya'dan üç takımın teklifte bulunduğu iddia edildi.

26 Ocak 2024 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Miguel Crespo'nun talipleri artıyor
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden Miguel Crespo'ya İspanya'dan bir kulüp daha talip oldu.

La Liga'da kümede kalma savaşı veren ve son sırada bulunan Almeira, Crespo'nun şartlarını sordu.

Haber Global'in haberine göre; Katar'dan da bir kulüp olmak üzere oyuncunun menajeri 4-5 takımdan Fenerbahçe'ye teklif getirdi.

Fenerbahçe'den yaklaşık 1 milyon Euro yıllık ücreti olan Crespo, bu rakamın aşağısını kabul etmeyeceğini iletti.

CADIZ VE GRANADA DA İSTEDİ

Öte yandan, La Liga'dan Cadiz ve Granada da Crespo için Fenerbahçe ile el sıkıştı ancak Portekizli oyuncunun istediği maaş yüksek geldi.

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