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  • Miguel Crespo'ya bir talip daha! La Liga ekibi harekete geçti...
Spor

Miguel Crespo'ya bir talip daha! La Liga ekibi harekete geçti...

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, oynadığı futbol ile birçok büyük kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Sevilla, Miguel Crespo için kapıyı çalmış durumda. İşte detaylar...

SporX20 Aralık 2022 Salı 20:01 - Güncelleme:
Miguel Crespo'ya bir talip daha! La Liga ekibi harekete geçti...
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Fenerbahçe'nin Portekizli yildizl Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren La Liga ekiplerinden Sevilla'nin, Miguel Crespo'ya talip olduğu belirtildi.

IŞTE SEVILLA'NIN DÜŞÜNDÛĞÜ RAKAM

Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nin, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespoya yöneldiği ifade edildi.

Sevilla'nin Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yapacagı öne sürüldü.

1.5 MILYON EUROYA FENERBAHÇELİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe formaslyla 20 resmi maça çıkan Crespo, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Crespo, 2021 yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Estoril Prala'dan Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.

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