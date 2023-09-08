Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip

Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Miguel Crespo'nun Genoa ile anlaşamaması üzerine sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başlamıştı.

Crespo, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için imza atmaya hazırlanırken, hakkında önemli bir iddia geldi.

Pendikspor'un 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertli Yönetim'in, orta sahaya beklenen transferin yapılması halinde bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Konferans Ligi kadrosuna dahil etmişti. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce başarılı oyuncu için İspanyol devi Atletico Madrid'in adı geçiyordu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.