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Spor

Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo'yu gündemine aldı.

8 Eylül 2023 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip
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Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Miguel Crespo'nun Genoa ile anlaşamaması üzerine sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başlamıştı.

Crespo, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için imza atmaya hazırlanırken, hakkında önemli bir iddia geldi.

Pendikspor'un 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertli Yönetim'in, orta sahaya beklenen transferin yapılması halinde bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Konferans Ligi kadrosuna dahil etmişti. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce başarılı oyuncu için İspanyol devi Atletico Madrid'in adı geçiyordu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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