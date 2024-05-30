Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'ya ülkesinden talip çıktı.

Sporting, Portekizli orta saha oyuncusu Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ruben Amorim'in çalıştırdığı Portekiz temsilcisi, kısa süre içerisinde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçecek.

İSPANYA'DAKİ DURUMU

Rayo Vallecano, Crespo'yu devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. İspanyol ekibinin Crespo için 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Crespo, Vallecano'da mutlu olsa da İspanyol ekibi 27 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılamaya sıcak bakmıyor. Crespo'nun bu nedenle Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

İSPANYA, FENERBAHÇE PERFORMANSI

Crespo, Rayo Vallecano'da sezonun ikinci yarısında 15 maçta süre buldu.

Fenerbahçe'ye 2021 yazında transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, 2024'teki devre arası transfer döneminde Vallecano'ya gidene kadar sarı-lacivertlilerde 80 maçta 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.