İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3127
  • EURO
    35,0538
  • ALTIN
    2424.9
  • BIST100
    10475.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Portekiz devi transfer için devrede
Spor

Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Portekiz devi transfer için devrede

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo'ya ülkesi Portekiz'den talip çıktı. 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için Sporting, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

30 Mayıs 2024 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Miguel Crespo'ya sürpriz talip! Portekiz devi transfer için devrede
ABONE OL

Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'ya ülkesinden talip çıktı.

Sporting, Portekizli orta saha oyuncusu Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ruben Amorim'in çalıştırdığı Portekiz temsilcisi, kısa süre içerisinde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçecek.

İSPANYA'DAKİ DURUMU

Rayo Vallecano, Crespo'yu devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. İspanyol ekibinin Crespo için 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Crespo, Vallecano'da mutlu olsa da İspanyol ekibi 27 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılamaya sıcak bakmıyor. Crespo'nun bu nedenle Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

İSPANYA, FENERBAHÇE PERFORMANSI

Crespo, Rayo Vallecano'da sezonun ikinci yarısında 15 maçta süre buldu.

Fenerbahçe'ye 2021 yazında transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, 2024'teki devre arası transfer döneminde Vallecano'ya gidene kadar sarı-lacivertlilerde 80 maçta 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.