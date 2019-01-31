Miha Zajc, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı Empoli'den bonservisiyle birlikte transfer etti. 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ayrıca Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçtiğini de açıkladı.

Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferi için Empoli ile anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı verecek. Empoli, Salih Uçan'ın bir sonraki satışından da %15 Fenerbahçe'ye pay verecek.

ZAJC'IN İLK AÇIKLAMALARI

Miha Zajc, İstanbul'a ayak bastıktan sonra Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım." dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım."" değerlendirmesinde bulundu.